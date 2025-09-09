PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell
Lkr. KN) - Unfallflucht im Kapuzinerweg, Polizei sucht Zeugen

Radolfzell / Lkr. KN (ots)

Am Montag (08.09.25) hat sich in Radolfzell im Kapuzinerweg eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug zwischen 14:55 und 16:20 Uhr einen geparkten Ford und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Radolfzell unter 07732 95066-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

