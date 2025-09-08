Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, K 5732

Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer übersehen (05.09.2025)

Vöhrenbach - K 5732 (ots)

Auf der Kreisstraße 5732 zwischen der Landesstraße 172 und Furtwangen hat ein Ford-Fahrer am Freitag, gegen 17:30 Uhr einen Motorradfahrer übersehen. Beim Rangieren an dessen Grundstückseinfahrt übersah der 63-Jährige den Zweiradfahrer mit seiner 125er Maschine. Der 59-Jährige konnte zwar noch rechtzeitig bremsen, verlor dadurch allerdings die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell