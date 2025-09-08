POL-KN: (Sulz am Neckar
Lkr. Rottweil) - Werkzeuge von Baustelle entwendet (08.09.2025)
Sulz am Neckar (ots)
Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen haben Unbekannte in der Gottlieb-Daimler-Straße mehrere Werkzeuggeräte von einer Baustelle entwendet.
Der Wert der entwendeten Werkzeuge liegt im fünfstelligen Bereich.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz unter Tel. 07454 92746 zu melden.
