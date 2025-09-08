Polizeipräsidium Konstanz

Trossingen

Lkr. Tuttlingen - Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall im Kreuzungsbereich (05.09.2025)

Trossingen (ots)

Am Freitagabend ist es im Kreuzungsbereich Rudolf-Maschke-Platz / Ernst-Hohner-Straße zu einem Vorfahrtsunfall mit rund 16.000 Euro Sachschaden gekommen.

Eine 51-Jährige war gegen 20:30 Uhr mit einem Nissan Juke in der Ernst-Hohner-Straße unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich zum Rudolf-Maschke-Platz ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 66-jährigen Mercedes-Fahrerin, wodurch es zur Kollision kam.

Sowohl am Nissan als auch am Mercedes entstand Sachschaden von jeweils rund 8.000 Euro.

