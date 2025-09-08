PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen
Lkr. Rottweil) - 44-Jähriger betrunken mit E-Scooter unterwegs (06.09.2025)

Schramberg-Sulgen (ots)

Am Samstagabend hat die Polizei in der Einsteinstraße einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer gestoppt.

Gegen 20:30 Uhr war ein 44-Jähriger aufgefallen, als er mit unsicherer Fahrweise und leichten Schlangenlinien unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,1 Promille. Der Mann kam zur Blutentnahme zum Polizeirevier und muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Auch E-Scooter gelten als Kraftfahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Für sie gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer: Bereits ab 0,5 Promille droht ein Fahrverbot und ein Bußgeld, ab 1,1 Promille handelt es sich um eine Straftat. Wer alkoholisiert mit einem E-Scooter fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren