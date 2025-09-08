Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen-Böhringen

Lkr. Rottweil) - Unbekannte brechen Einbruch an Balkontür ab (02.09.2025)

Dietingen-Böhringen (ots)

Am Dienstagabend haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus im Mühlweg einzubrechen.

Zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr kletterten die Täter auf den Balkon des Hauses und setzten an der Balkontür an. Als Bewohner im Haus die Geräusche wahrnahmen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Mühlwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell