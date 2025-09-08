Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Zwei Autos kollidieren in der Schubertstraße - Frau leicht verletzt (04.09.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Donnerstagmittag sind in der Schubertstraße zwei Autos zusammengestoßen, wodurch eine 31-Jährige leichte Verletzungen erlitten hat.

Gegen 13:00 Uhr bog ein 37-Jähriger mit einem Mercedes Vito vom Grünen Berg kommend nach links in die Schubertstraße ab. Dabei kam er zu weit in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Mazda einer 31-Jährigen, die von der Webertalstraße in die Schubertstraße einfuhr.

Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell