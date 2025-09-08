POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Lkr. Rottweil) - Zwei Autos kollidieren in der Schubertstraße - Frau leicht verletzt (04.09.2025)
Oberndorf am Neckar (ots)
Am Donnerstagmittag sind in der Schubertstraße zwei Autos zusammengestoßen, wodurch eine 31-Jährige leichte Verletzungen erlitten hat.
Gegen 13:00 Uhr bog ein 37-Jähriger mit einem Mercedes Vito vom Grünen Berg kommend nach links in die Schubertstraße ab. Dabei kam er zu weit in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Mazda einer 31-Jährigen, die von der Webertalstraße in die Schubertstraße einfuhr.
Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.
Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.
