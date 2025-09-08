Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer touchiert Auto - 70-Jähriger stürzt und verletzt sich (06.09.2025)

Gaienhofen (ots)

Ein Rollerfahrer hat bei einem Unfall auf der Hauptstraße am Samstagnachmittag ein Auto touchiert und ist anschließend gestürzt. Der 70-Jährige war mit einem Roller hinter einem Skoda Fabia eines 56-Jährigen von HEmmenhofen in Richtung Gaienhofen unterwegs. Auf Höhe des Campingplatzes bremste der Skodafahrer um an einer Fahrradgruppe vorbeizufahren. Dies erkannte der 70-Jährige zu spät, versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch trotzdem mit dem leicht nach links ausscherenden Auto und kam schließlich zu Fall. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte den Gestürzten vor Ort, eine Aufnahme in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Am Roller entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro, den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf einige hundert Euro.

