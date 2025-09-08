Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen - eine Person leicht verletzt (06.09.2025)

Engen, A81 (ots)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen ist am Samstagnachmittag eine Person verletzt worden. Eine 48-jährige Kia-Fahrerin wechselte kurz vor der Tank und Rast Hegau von der mittleren auf die linke Spur um ein vor ihr fahrendes Auto mit Anhänger zu überholen. Dabei übersah sie einen von hinten kommenden Mercedes eines 37-Jährigen, dem es nicht mehr gelang rechtzeitig zu bremsen, so dass er den Kia seitlich touchierte. Durch den Aufprall erlitt die 17-Jährige Beifahrerin in dem Kleinwagen leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

