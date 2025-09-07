Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, BAB 81, Lkr. Rottweil) Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung (06.09.2025)

BAB 81, Zimmern ob Rottweil (ots)

Am späten Samstagabend, den 06.09.2025, gegen 23:20 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil zu einer Verkehrsgefährdung.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW älteren Modells befuhr die Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe des Eschachtal-Parkplatzes überholte er einen 33-jährigen Hyundai-Fahrer verbotswidrig auf dem rechten Fahrstreifen. Anschließend wechselte der BMW so knapp vor dem Hyundai-Fahrer zurück auf den linken Fahrstreifen, sodass nur durch eine Vollbremsung ein Zusammenstoß verhindert werden konnte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem schwarzen BMW machen können, sich mit Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Telefon 0741-348790, in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell