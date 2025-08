POL-HST: Polizei hilft Schwanenfamilie über die B96 bei Stralsund

Grimmen (ots) - Am gestrigen Montag, dem 04. August 2025, wurde die Polizei gegen 8 Uhr in die Stoltenhäger Straße in Grimmen gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, dem 03. August 2025, 14:30 Uhr, bis zum Montag, dem 04. August 2025, 06:00 Uhr, in ein Lagerhaus ein und entwendeten eine Heckenschere und eine Motorsäge der Marke Stihl. Es entstand ein ...

