Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Einbruch in Zingster Restaurants

Zingst (ots)

Am gestrigen Montag (04.08.2025) wurde die Barther Polizei in die Seestraße nach Zingst gerufen, da dort in ein Gebäude mit zwei Restaurants eingebrochen worden sein soll.

Nach ersten Erkenntnissen, haben sich derzeit unbekannte Täter in den Abendstunden des Sonntags oder frühen Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem Geschäftshaus verschafft. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen haben der oder die unbekannten Täter daraufhin die Tageskassen eines Dönerimbisses und eines griechischen Restaurants geöffnet und Bargeld in einem dreistelligen Bereich entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und hat vor Ort Spuren gesichert.

