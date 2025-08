POL-HST: Versuchter Überfall auf Ribnitzer Spielothek - Zeugen gesucht

Stralsund/Pütnitz (ots) - Vom 07. August 2025 bis 10. August 2025 findet auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Ribnitz-Damgarten, Ortsteil Pütnitz, das "ABOUT YOU PANGEA Festival" statt. Anlässlich dieser Veranstaltung, führt die Polizeiinspektion Stralsund wie auch in den vergangenen Jahren mit eigenen und ...

mehr