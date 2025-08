Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Einsatz der Polizei anlässlich des "About You Pangea Festivals" in Pütnitz - Medieneinladung

Stralsund/Pütnitz (ots)

Vom 07. August 2025 bis 10. August 2025 findet auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Ribnitz-Damgarten, Ortsteil Pütnitz, das "ABOUT YOU PANGEA Festival" statt.

Anlässlich dieser Veranstaltung, führt die Polizeiinspektion Stralsund wie auch in den vergangenen Jahren mit eigenen und unterstützenden Kräften einen Polizeieinsatz durch. Das Hauptaugenmerk des Polizeieinsatzes liegt auch in diesem Jahr auf der Gewährleistung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr. Eine Vielzahl der Polizeibeamten wird daher wieder an mehreren mobilen und stationären Kontrollstellen bei der An- und Abreise der Festivalteilnehmer im Einsatz sein.

Bereits ab Donnerstagmorgen, dem 07. August 2025 bis zum 10. August 2025 muss mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Dabei kann es auf den Hauptan- und Abreisewegen zum Veranstaltungsort zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und -einschränkungen kommen. Die Polizei bittet bei der An- bzw. Abreise auch die Ausweichrouten über Sanitz, Saal und Barthelshagen II zu nutzen.

Der Veranstalter, die Stadt Ribnitz-Damgarten, der Landkreis Vorpommern-Rügen, die Polizeiinspektion Stralsund sowie weitere Institutionen haben gemeinsam ein Behördenkonzept erarbeitet, auf dessen Grundlage auch während des Festivals Polizisten zum Schutz der Veranstaltung eingesetzt werden. Diese werden in einer mobilen Wache im Bereich des BOS-Sektors (gemeinsamer Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) auf dem Gelände präsent sein, um jederzeit für jedermann ansprechbar zu sein.

Nach gegenwärtiger Planung wird am Freitagvormittag, dem 08.08.2025, eine mobile Pressestelle im Einsatzraum zur Verfügung stehen. Medienvertreter haben die Möglichkeit, die Verkehrskontrollen zu begleiten, Fragen zu stellen und O-Töne zum Einsatz zu bekommen. Zur besseren Koordinierung, auch der genauen Zeiträume der jeweiligen Presseanfragen wird um eine vorherige Anmeldung unter den bekannten Telefonnummer 03831/ 245-204 oder -205 gebeten.

