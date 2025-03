Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Häuser

Von Dienstag auf Mittwoch waren Einbrecher im Stadtteil Bartenbach am Werk.

Ulm (ots)

Ein Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag 9 Uhr und Mittwoch 8 Uhr. Unbekannte hebelten an dem Haus in der Lerchenberger Straße Tür auf. In dem Haus wurden sämtliche Räume durchwühlt. Ob die Einbrecher etwas von Wert fanden, ist noch nicht bekannt. Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Dienstag 18.30 Uhr und Mittwoch 6.30 Uhr im Promenadeweg. Hier versuchten Unbekannte mehrfach Türen aufzuhebeln. Diese Versuche misslangen und die Einbrecher blieben draußen. Zurück blieb ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei prüft, ob die beiden Taten von derselben Täterschaft verübt wurden. Spezialisten der Polizei kümmerten sich um die Spurensicherung. Die Polizei (Tel. 07161/63-2360) sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist.

