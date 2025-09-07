Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, L192, Lkr. Konstanz) Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern auf der L 192 (06.09.2025)

Gaienhofen (ots)

Bei einem Unfall auf der L 192, auf Höhe der Bushaltestelle bei der Zufahrt "im Möösle", wurden am Samstagnachmittag kurz nach 15:00 Uhr zwei Kinder verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollten drei Kinder die Fahrbahn überqueren und übersahen dabei einen von Iznang kommenden Renault, der von einer 63-jährigen Fahrerin gesteuert wurde. Trotz Vollbremsung konnte die Fahrerin eine Kollision nicht mehr verhindern.

Ein 12-jähriges Kind wurde frontal erfasst, schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein 10-jähriges Kind wurde bei dem seitlichen Aufprall mit dem Renault leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das dritte Kind, die Pkw-Fahrerin sowie ihr Beifahrer blieben unverletzt.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die L 192 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch den Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell