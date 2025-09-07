Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Gasexplosion in Wohnung - keine Verletzten, 20.000 Euro Sachschaden(06.09.2025)

Singen (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr, kam es in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ekkehardstraße zu einer Explosion.

Nach bisherigen Erkenntnissen bereitete eine 28-jährige Bewohnerin eine Mahlzeit auf einem Campinggaskocher zu. Während des Kochvorgangs kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zur Explosion.

Durch die Wucht der Detonation zerbrach eine Fensterscheibe, zudem wurde der Rollladen herausgerissen. Herabfallende Trümmerteile und Glassplitter beschädigten drei vor dem Gebäude abgestellte Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die 28-Jährige befand sich zum Zeitpunkt der Explosion nicht in dem betroffenen Zimmer.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Die Statik des Gebäudes wurde nicht beeinträchtigt. Die genaue Explosionsursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr Singen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell