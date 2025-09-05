Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Unfallflucht in der Hauptstraße - Opel Corsa angefahren und geflüchtet (04.09.2025)

Schramberg (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am frühen Dienstagabend, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber des EDEKA-Marktes in der Hauptstraße ereignet hat.

Ein Unbekannter touchierte einen dort abgestellten roten Opel Corsa - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - am hinteren Kotflügel. Ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen entfernte sich der Verursacher anschließend von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell