PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) - Unfallflucht in der Hauptstraße - Opel Corsa angefahren und geflüchtet (04.09.2025)

Schramberg (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am frühen Dienstagabend, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber des EDEKA-Marktes in der Hauptstraße ereignet hat.

Ein Unbekannter touchierte einen dort abgestellten roten Opel Corsa - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - am hinteren Kotflügel. Ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen entfernte sich der Verursacher anschließend von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren