POL-KN: (Fridingen a.d. Donau, L440, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt (06.09.2025)

Fridingen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich auf der L 440 bei Fridingen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Ein 90-jähriger Pkw-Lenker wollte von einem Parkplatz nach links auf die L 440 in Richtung Fridingen einfahren. Hierbei übersah er einen 71-jährigen Motorradfahrer, der aus Fridingen kommend in Richtung Neuhausen unterwegs war. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Kradfahrer eine Kollision nicht verhindern und prallte mit großer Wucht in den vorderen Radlauf des Pkw.

Bei dem Unfall erlitt der Motorradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen und wurde sofort mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen. Trotz der umgehenden medizinischen Versorgung verstarb der Fahrer leider infolge seiner schweren Verletzungen. Der Pkw-Lenker wurde leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L440 für mehrere Stunden gesperrt.

