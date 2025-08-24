PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Schwere Brandstiftung an Einfamilienhaus

Celle / Ahnsbeck (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.08.2025) kam es kurz vor 02:30 Uhr im südöstlichen Bereich des Landkreises Celle zu einer schweren Brandstiftung. In der Gemeinde Ahnsbeck wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses durch den Alarm eines Rauchmelders geweckt. Anschließend wurden Flammen im Bereich der Haustür festgestellt. Diese konnten eigenständig gelöscht werden. Bei der polizeilichen Aufnahme des Brandortes konnten keine Hinweise auf eine Selbstentzündung erlangt werden. Vielmehr wird vom Einsatz eines Brandbeschleunigers durch unbekannte Täter ausgegangen. Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/2770
E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

