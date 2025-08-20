Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht - Polizei ermittelt Fahrer

Celle (ots)

Am Montag, 18.08.2025 ist es in der Mühlenstraße in Celle zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Tesla befuhr gegen 13:20 Uhr die Mühlenstraße in Richtung des Thaerplatzes. Auf Höhe des Amtsgerichtes bremste er sein Fahrzeug aus bislang nicht geklärten Gründen stark ab. Ein hinter ihm fahrender 45-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Tesla auf. Der Tesla-Fahrer entfernte sich anschließend, konnte aber in der Zwischenzeit von der Polizei ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der VW wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die Ermittlungen zum genaueren Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell