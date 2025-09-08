Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Meersburger Straße/Riedstraße - insgesamt rund 27.000 Euro Blechschaden (06.09.2025)

Stockach (ots)

Insgesamt rund 27.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls auf der Einmündung der Meersburger Straße auf die Riedstraße am Samstagmittag. Eine 20-Jährige bog mit einem VW Polo von der Riedstraße nach links auf die Meersburger Straße ab und stieß dabei mit einem aus der Meersburger Straße entgegenkommenden und ebenfalls nach links abbiegenden Mercedes eines 37-Jährigen zusammen. Infolge der Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Espasingen unterstützte bei der Unfallaufnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell