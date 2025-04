Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt (19.04.2025)

Singen (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend ein an der Georg-Fischer-Straße an der Bushaltestelle auf Höhe des Kauflands in Fahrtrichtung Westtangente angebrachtes Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt. Die unbekannten Randalierer warfen das Gerät auf die Fahrbahn, so dass das Glas auf der Vorderseite zerbrach. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Sachdienlicher Hinweise auf die unbekannten Randalierer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell