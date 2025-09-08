Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Schneckenburgstraße - Motorradfahrer leicht verletzt (06.09.2025)

Konstanz (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Schneckenburgstraße am Samstagabend. Ein 22-Jähriger fuhr mit einer Kawasaki hinter einem Mercedes eines 32-Jährigen auf der Schneckenburgstraße in Richtung Reichenaustraße. An der Einmündung zur Hindenburgstraße blinkte der Mercedesfahrer und bremste um nach links abzubiegen. Zeitgleich setze der Biker zum Überholen des verlangsamenden Wagens an und prallte in der Folge in die Seite des abbiegenden Mercedes. Dadurch kam der 22-Jährige zu Fall und rutschte samt Motorrad über die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten jungen Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

