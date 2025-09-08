PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen
Lkr. Rottweil) - 24-Jähriger bei Festival geschlagen - Polizei ermittelt (06.09.2025)

Vöhringen (ots)

Am späten Samstagabend ist es auf einem Festivalgelände in der Festallee zu einer Körperverletzung gekommen.

Ein 27-Jähriger schlug gegen 23:30 Uhr einen 24-jährigen Besucher nach einem kurzen Gespräch unvermittelt gegen den Kopf und den Oberkörper, wodurch dieser leichte Verletzungen davontrug. Der 27-Jährige konnte von Sicherheitskräften überwältigt und an die Polizei übergeben werden. Dabei leistete er Widerstand gegen die Durchsetzung des ausgesprochenen Hausverbots.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von über 2,2 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

