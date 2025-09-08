PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KN: (Rottweil) - Polizeieinsatz nach Streit auf Parkplatz - mehrere Beteiligte angezeigt (07.09.2025)

Rottweil (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes in der Tuttlinger Straße und wenig später in der Nägelesgrabenstraße zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen gekommen, bei denen die Polizei einschreiten musste.

Gegen 12:00 Uhr war es zunächst auf dem Parkplatz zu einem Streit zwischen einem 57-Jährigen und einem 20-Jährigen gekommen. Im Zuge des Streits soll der Ältere den Jüngeren geschlagen und beleidigt haben. Während der polizeilichen Maßnahmen mischten sich weitere Angehörige des 20-Jährigen ein, wobei es zu weiteren Bedrohungen und Beleidigungen kam. Ein 23-Jähriger spuckte in Richtung des 57-Jährigen und drohte ihm Schläge an.

Die Beamten konnten die Situation unter Kontrolle bringen und mehrere Beteiligte trennen. Sie leiteten mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

