POL-KN: (Tuttlingen) - Betrunkener Mann randaliert im Treppenhaus - Polizei nimmt 28-Jährigen in Gewahrsam (06.09.2025)
Tuttlingen (ots)
Am frühen Samstagmorgen hat die Polizei in der Stuttgarter Straße einen 28-jährigen Mann in Gewahrsam genommen.
Mehrere Anwohner meldeten kurz nach 04:30 Uhr, dass sich ein fremder Mann im Treppenhaus eines Wohnhauses aufhalte, dort laut herumschreie und gegen Türen trete. Beim Eintreffen der Streifen standen bereits mehrere Bewohner vor dem Haus, die den Mann als Auslöser der Störungen angaben.
Die Beamten trafen den stark betrunkenen Mann im Treppenhaus an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Da er seine Personalien zunächst nicht zweifelsfrei angeben konnte und weitere Störungen nicht auszuschließen waren, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam.
