Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Lounge Bar

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 31.07.2025, in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 03.00 Uhr, hebelten zwei Unbekannte eine Tür auf, um in eine Lounge Bar in der Friedrichstraße zu gelangen. In der Lounge Bar wurde eine Kasse sowie zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Über die Höhe des Diebstahlsschadens und des Sachschadens liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell