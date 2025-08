Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung - ein Verletzter und hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 31.07.2025, gegen 17.15 Uhr, kam es an der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Ost und der Kreisstraße 6333 zu einer Vorfahrtsverletzung, bei welcher ein Pkw-Fahrer verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstand. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße 6333 von Minseln kommend und übersah an der Einmündung zur Autobahnanschlussstelle einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 41-jährige Pkw-Fahrer verletzte sich dabei und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

