Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: E-Trekking-Bike aus Schuppen entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 30.07.2025, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 31.07.2025, 15.30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein E-Trekking-Bike der Marke Specialized, welches verschlossen in einem Schuppen eines Wohnhauses in der Dorfstraße stand. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 3.750 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell