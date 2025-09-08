Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Diebe durchsuchen unverschlossene Autos und entwenden Bargeld - Polizei sucht weitere Geschädigte (04.09.2025)

Allensbach (ots)

Nachdem sie bereits in der Vergangenheit mehrfach "erfolgreich" waren, haben Diebe in der Nacht auf Donnerstag im Ortsgebiet - trotz wiederholter Warnungen - erneut zahlreiche unverschlossene Autos aufgefunden, durchsucht und daraus Bargeld entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei weitere Geschädigte und bittet dazu, Videoaufzeichnungen auf dem eigenen Grundstück zu überprüfen und gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei zudem erneut eindringlich darauf hin, Autos, auch wenn sie in der Einfahrt geparkt sind, beim Verlassen immer abzuschließen und weder Bargeld noch sonstige Wertsachen darin liegenzulassen!

