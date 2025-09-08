Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Johann-Peter-Hebel-Schule ein (21./28.08.2025)

Singen (ots)

Wie erst jetzt bekannt geworden ist, sind Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 21.08.2025, und Donnerstag, 28.08.2025, in die Johann-Peter-Hebel-Schule in der Masurenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über einen Lichtschacht Zutritt zu den Innenräumen des Gebäudes. Im Keller brachen sie Schränke auf und beschädigten neben Fliesen und Möbeln auch die im Veranstaltungsraum stehende Musikanlage. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

