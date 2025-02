Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Alleenstraße - Zeugenaufruf (03.02.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Alleenstraße ist es am Montag, gegen 14:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. An einer Engstelle musste ein 58-Jähriger in seinem Mercedes anhalten um einen entgegenkommenden BMW durchfahren zu lassen. Als sich der BMW fast auf seiner Höhe befand erkannte der Mercedes-Fahrer das der Platz nicht ausreichen würde. Er machte sein Gegenüber durch Hupen darauf aufmerksam, doch der fuhr unbeirrt weiter. So streifte er den Mercedes am hinteren linken Kotflügel. Doch statt anzuhalten haute er einfach ab. Der Verursacher war in einem blauen 1er BMW unterwegs. Das Polizeirevier Schwenningen nimmt unter der Nummer 07720 / 85000 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell