Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Stauende übersehen

A 61/Wallertheim (ots)

Ein 42-jähriger Fahrer eines PKW übersah am 5.5.2025 gegen 08:25 Uhr auf der A 61 in Höhe Wallertheim ein Stauende, das sich aufgrund einer Tagesbaustelle gebildet hatte. Dort kam er infolge überhöhter Geschwindigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn ab, streifte die Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn. Zuletzt prallte er auf ein Fahrzeug eines 21-Jährigen, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben ab und kam dort zum Stillstand. An beiden PKW und am Grünstreifen bzw. der Böschung entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Am PKW des 42-Jährigen schätzt die Polizei den Schaden auf ca. 10.000 Euro, den am Wagen des 21-Jährigen auf 4000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

