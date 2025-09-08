POL-KN: (Schonach im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Ein Leichtverletzter nach Unfall (07.09.2025)
Schonach im Schwarzwald (ots)
Beim Vorbeifahren hat am Sonntag ein VW-Fahrer einen jungen Mann wegen des nicht Einhaltens des Sicherheitsabstandes mit dem Seitenspiegel gestriffen. Mit dem rechten Seitenspiegel stieß der 80-Jährige, um 19 Uhr mit dem linken Ellbogen des 17-Jährigen zusammen und verletzte ihn dadurch leicht. Der Jugendliche lief wegen einer Baustelle am Straßenrand. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Es entstand geringer Sachschaden.
