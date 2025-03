Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Schlägen

Neuenrade (ots)

Sonntagmorgen wurde die Polizei um kurz vor 4 Uhr gerufen, da ein 30 Jahre alter Balver von mehreren Männern geschlagen wurde. Er hatte zuvor bei einer Veranstaltung Hinterm Wall Streit mit einer Personengruppe an einem dortigen Hotel- und Restaurantbetrieb. An der Jahnstraße gab es danach ein Wiedersehen, bei welchem der Balver zu Boden geschubst und von zwei Männern mit der Faust geschlagen wurde. Es kam dabei zu einer Platzwunde am Kopf, der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Vorfall, die Männer werden durch Zeugen als 18-25 Jahre alt und türkisch-stämmig beschrieben. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell