PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen
Lkr. Tuttlingen) - Einbruch in Schulgebäude - Polizei ermittelt (06.09.2025)

Aldingen (ots)

Am Samstagabend sind Unbekannte in ein Schulgebäude in der Heubergstraße eingebrochen.

Zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr warfen die Täter mehrere Steine gegen Fenster auf der Rückseite des Gebäudes und verschafften sich so Zutritt zu einem Klassenzimmer und entwendeten elektronische Geräte. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6.000 Euro.

Personen, die am Samstagabend verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gemeinschaftsschule Aldingen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren