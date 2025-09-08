Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Einbruch in Schulgebäude - Polizei ermittelt (06.09.2025)

Aldingen (ots)

Am Samstagabend sind Unbekannte in ein Schulgebäude in der Heubergstraße eingebrochen.

Zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr warfen die Täter mehrere Steine gegen Fenster auf der Rückseite des Gebäudes und verschafften sich so Zutritt zu einem Klassenzimmer und entwendeten elektronische Geräte. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6.000 Euro.

Personen, die am Samstagabend verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gemeinschaftsschule Aldingen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

