FF Olsberg: Verkehrsunfall am Losenbergtunnel in Olsberg Bigge

Olsberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Losenbergtunnel in Bigge wurde der Löschzug Bigge Olsberg am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr alarmiert. Ein VW T-Rock befuhr die B 480 aus Richtung Bestwig kommend. An der Ampelkreuzung vor dem Losenbergtunnel geriet die 28-jährige Fahrerin aus Kleve beim Abbiegevorgang in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Skoda Oktavia einer 28-jährigen Arnsbergerin. Mit im Skoda saß ihr etwa 1-jähriger Sohn. Keiner der 3 Verletzten wurde bei dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt. Alle Unfallbeteiligten wurden vor Ort durch den mitalarmierten Notarzt versorgt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr legte die Fahrzeuge Stromlos, streute auslaufende Betriebsstoffe ab und stellte den Brandschutz sicher. Die B 480 war in Richtung Winterberg während des Einsatzes voll gesperrt. Da nicht alle Betriebsstoffe mit Bindemittel aufgenommen werden konnten und die Strasse noch zu glatt war, musste ein Reinigungsfahrzeug einer Spezialfirma angefordert werden. Bis zur Reinigung der Fahrbahn blieb die Abbiegespur in Richtung Bigge noch bis in die späten Abendstunden durch die Polizei gesperrt. Der Löschzug Bigge Olsberg war mit 11 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen bis etwa 20 Uhr im Einsatz.

