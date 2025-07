Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Workshop "Berufsfeuerwehr" bei der Jugendfeuerwehr Olsberg

Bild-Infos

Download

Olsberg (ots)

Am ersten Wochenende im Juli führte die Jugendfeuerwehr des Löschzuges Bigge Olsberg einen Workshop durch. Über drei Tage verwandelte sich die Jugendgruppe im Feuerwehrhaus in der Ramecke in eine "Berufsfeuerwehr". Start war am Freitag mit Beziehen der Unterkunft, Schlafplätze wurden eingerichtet. Danach ging es auch direkt los zum ersten Einsatz. Zusammen mit der Jugendgruppe der Löschgruppe (LG) Antfeld ging es zu einem "Brand" bei der Firma Olsberg GmbH in der Hüttenstraße. Hier wurden 2 Personen aus einem brennenden Raum befreit, zwei Weitere wurden über die Drehleiter gerettet. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Nachwuchsretter Einrücken. Als Dankeschön für die tatkräftige Unterstützung bei dem aufregenden Einsatz, wurden die Kameraden der LG Antfeld noch zu einem Grillabend eingeladen. In der Nacht zu Samstag unterbrach der Alarmgong im Feuerwehrhaus die Nachtruhe. Die Retter mussten Ausrücken, um einen kleinen Brand zu löschen. Der Rest der Nacht war dann bis zum Morgen ruhig. Da ertönte jedoch wieder der Alarmgong. Eine Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Zum Glück nur ein Fehlalarm, so konnten die jungen Retter schnell wieder zum gemeinsamen Frühstück Einrücken. Im Anschluss daran ging es zum Dienstsport in das Freibad nach Siedlinghausen. Nach dem anschließenden Mittagessen in der Wache stand Übungsdienst auf der Tagesordnung. Dieser wurde jedoch häufiger durch Einsätze unterbrochen. Ein "Garagenbrand mit Menschenleben in Gefahr" in der Dresdener Straße in Bigge, eine Serie von Mülltonnenbränden, sowie Tragehilfen für den Rettungsdienst und die Rettung einer Person aus einem LKW mit Hilfe der Rettungsplattfrom. Nach dem ereignisreichen Tag musste noch in der Nacht zu Sonntag das Trümmerfeld nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Berufskolleg Olsberg beseitigt werden. Auch am Sonntagmorgen konnten die Helfer nicht Ausschlafen. Der Alarm für eine Rettung aus einem feststeckenden Aufzug hat die Nachwuchsretter geweckt. Als hier Einsatzende gemeldet werden konnte, ging es kurz danach zu einer Flächenbrand - Übung in den Kurpark in Olsberg. Hier konnten dir zukünftigen Retter des Löschzuges lernen, wie Wasser aus einem offenen Gewässer entnommen wird. Neben dem üblichen Löschangriff über Strahlrohre, wurden noch sogenannte Segmentregner aufgestellt und in Betrieb genommen. Ähnlich wie in der Landwirtschaft, beregnen diese Geräte automatisch eine zuvor eingestellte Fläche. Nach einem Einsatz-und lehrreichen Wochenende wurden zum Abschluss noch das Feuerwehrhaus sowie die Einsatzfahrzeuge gereinigt. Ein spannender Workshop Berufsfeuerwehr ging zu Ende. Die Jugendfeuerwehr bedankt sich bei allen Beteiligten, die dieses Wochenende unterstützt und ermöglicht haben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell