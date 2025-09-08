Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall auf der Kreuzung Kornbind- und Zimmerstraße (08.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Durch eine Vorfahrtsmissachtung hat eine 38-Jährige auf der Kreuzung Kornbind- und Zimmerstraße einen Unfall mit etwa 10.000 Euro Sachschaden verursacht. Sie räumte einer 45-Jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt nicht ein und stieß auf der Kreuzung mit ihr zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Fiat noch gegen einen parkenden Toyota. Sowohl der VW, als auch der Fiat mussten abgeschleppt werden.

