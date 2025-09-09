Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen-Schura

Lkr. Tuttlingen) - Kupferfallrohr von Haus entwendet (08.09.2025)

Trossingen-Schura (ots)

Zwischen Sonntagabend, 17:00 Uhr, und Montagmorgen, 08:15 Uhr, haben Unbekannte in der Espachstraße ein rund zwei Meter langes Teilstück eines Kupferfallrohres von einem Wohnhaus entwendet.

An einem weiteren Fallrohr lösten die Täter bereits Verankerungen an der Hauswand, brachen ihr Vorhaben jedoch offensichtlich ab.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Espachstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell