Stockach

Lkr. KN) - Getuntes Auto hat schwerwiegende Mängel

08.09.25

Am Montag (08.09.25) gegen 19 Uhr hat die Polizei in Stockach einen 23-Jährigen in einem getunten Honda kontrolliert. Hierbei fiel den Beamten, neben den unzulässigen Spoilern, vor allem ein weiterer schwerwiegender Mangel auf: Die Reifen des Honda waren bis auf das Stahlgewebe abgefahren. Das Auto stellte somit eine erhebliche Gefahr für den öffentlichen Straßenverkehr dar. Weil dem 23-Jährigen die Weiterfahrt untersagt wurde, wechselte er noch vor Ort die Reifen. Für alle weiteren Mängel erhielt er einen Mängelbericht und muss das Auto in einen zulassungsrechtlich einwandfreien Zustand bringen.

Für die Reifen erwartet ihn ein empfindliches Bußgeld.

