Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jungbäume angesägt: Zeugensuche bei Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Unbekannte haben offenbar in den letzten Tagen unter anderem im Bereich des Triebweges mehrere Jungbäume mutwillig beschädigt und dadurch hohen Schaden angerichtet. Sieben Bäume einer Wildobstallee (Schindkautsweg) wurden dort vermutlich in der Zeit zwischen Montag (18.08.) und Donnerstag angesägt, wodurch mehrere tausend Euro an Schaden entstanden. Auch im Stadtwald nahe des Gravenbruchrings sollen mehrere Bäume entlang der Waldwege auf gleiche Weise beschädigt worden sein, wie es in der Strafanzeige heißt, die von der Stadt Neu-Isenburg erstattetet wurde. Die Schäden sind derart gravierend, dass von den Bäumen eine erhebliche Unfallgefahr ausgeht und sie deshalb gefällt werden müssen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

