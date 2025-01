POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.01.2025: Edermünde Tatzeit: Dienstag, 07.01.25, 08:00 Uhr bis 18:30 Uhr Am Dienstag ist von einem Grundstück in der Ludwig-Jahn-Straße in Edermünde ein Kupferkessel gestohlen worden. Der Kessel war zum Tatzeitpunkt in ein verzinktes Metallgestell eingelassen und wurde mittels Schrauben am Bodenpflaster befestigt. Die Diebe hoben das gesamte Konstrukt, einschließlich den Pflastersteinen, heraus und ...

mehr