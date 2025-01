POL-HR: Verkaufsautomat aufgebrochen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.01.2025: Frielendorf Tatzeit: bis Montag, den 06.01.2025 um 07:30 Uhr Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen von einer Baustelle in der Straße "Zur Wacht" in Frielendorf ein Erdungskabel gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die unbekannten Täter zunächst unberechtigt auf das Baustellengelände und durchtrennten dort ...

mehr