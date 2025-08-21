Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Diebstähle aus abgestellten Fahrzeugen: Kripo prüft Zusammenhänge

Wächtersbach (ots)

cb) Bei zwei in der Birsteiner Straße (einstellige Hausnummern) abgestellten Fahrzeugen haben Unbekannte am Mittwoch, kurz vor 2 Uhr, offensichtlich zwei unverschlossene Fahrzeuge, einen grauen Mercedes und einen VW Crafter durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Diebe ein Navigationsgerät der Marke Garmin aus dem Mercedes geklaut.

Des Weiteren kam es ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtgebiet zu mindestens zwei Autoaufbrüchen, welche der Polizei gemeldet wurden. In der Hesseldorfer Straße (20er-Hausnummern) schlugen Langfinger die Fahrzeugscheibe eines weißen BMWs ein, vermutlich um an die im Fahrzeuginneren liegende Handtasche zu gelangen. Nachdem sie festgestellt hatten, dass die Tasche leer war, flüchteten sie ohne Zählbares. Nur wenige Meter weiter, im Bereich der 10er-Hausnummern, schlugen Unbekannte die Fensterscheibe eines roten Seat ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten sie auch hier keine Beute machen.

Der Polizei liegen zudem Hinweise über zusätzlich angegangene Fahrzeuge vor, denen nun nachgegangen wird. Zur Verfügung stehendes Videomaterial wird jetzt ausgewertet. Die Ermittler in Gelnhausen prüfen im Zuge ihrer Ermittlungen einen möglichen Tatzusammenhang und bitten unter der Rufnummer 06051 827-0 um Zeugenhinweise. Möglicherweise gehen die Taten auf das Konto sogenannter "Klapperer". Das sind Personen, die bei geparkten Fahrzeugen an der Tür ziehen um zu testen, ob diese verschlossen sind. Falls der Wagen nicht verriegelt ist, wird er von ihnen geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Unter Umständen wird sogar das Auto selbst gestohlen. Da solche Fälle immer mal wieder vorkommen, raten die Beamtinnen und Beamten daher eindringlich dazu, geparkte Fahrzeuge stets zu verschließen, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen und sie an möglichst sicheren Orten abzustellen (beispielsweise in einer abschließbaren Garage oder einem ausgeleuchteten Ort). Denn Täter nutzen jede Möglichkeit zum Diebstahl.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell