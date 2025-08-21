PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit Herz und Handschuh: Polizei rettet verletzten Greifvogel

POL-OF: Mit Herz und Handschuh: Polizei rettet verletzten Greifvogel
Sinntal (ots)

(lei) Von der Landstraße in sichere Hände: So lässt sich ein Polizeieinsatz am Mittwochmittag in Sinntal zusammenfassen. Eine Streife war gegen 12.30 Uhr von Sterbfritz in Richtung Weiperz unterwegs, als sie neben der Landstraße einen augenscheinlich verletzten Turmfalken entdeckte. Die aufmerksamen Beamten wendeten umgehend ihren Streifenwagen und kehrten zu dem Greifvogel zurück. Nach einer kurzen "Flucht", mit der sich der Vogel seinen Rettern zu entziehen versuchte, konnte der Turmfalke behutsam eingefangen werden.

Anschließend ging es für ihn in eine Auffangstation für Wildvögel nach Osthessen. Nach erster Einschätzung der dortigen Vogelexperten liegt vermutlich ein Flügelbruch vor. Das Tier befindet sich nun in fachkundiger Obhut und wird medizinisch versorgt. Die Polizei bedankt sich bei den beteiligten Stellen für die reibungslose Zusammenarbeit und wünscht dem gefiederten Patienten eine baldige Genesung.

