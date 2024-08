Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Apotheke - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Kaufhofpassage

25.08.2024, 04.50 Uhr

In der Nacht zu Sonntag brach ein unbekannter Täter in eine Apotheke in der Kaufhofpassage in Wolfsburg ein und entwendete eine Ladenkasse. Hinweise auf einen Tatzusammenhang mit dem Einbruch in ein Optikergeschäft am Donnerstag den 22.08.2024 (wir berichteten) liegen derzeit nicht vor.

Ein aufmerksamer Zeuge hörte aus einer Wohnung am Sonntagmorgen, gegen 04.50 Uhr, ein lautes Klirren in der Kaufhofpassage. Er verließ daraufhin das Haus und sah aus einer in der Nähe befindlichen Apotheke eine unbekannte Person durch ein Loch in einem Schaufenster nach draußen kommen.

Der etwa 180 große, kräftige unbekannte Täter war dunkel gekleidet und flüchtete mit einem Kassensatz unter dem Arm in Richtung Meckauerweg.

Während der Zeuge sofort die Polizei verständigte, nahm ein Bekannter des Anrufers die Verfolgung auf, verlor den Flüchtenden jedoch aus den Augen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des Einbrechers.

Nach bisherigen Ermittlungen warf der unbekannte Täter einen Stein gegen die Schaufensterscheibe und gelangte durch ein Loch in den Innenraum. Dort ergriff er einen Kasseneinsatz und flüchtete wieder durch das Loch in der Scheibe.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell