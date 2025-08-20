POL-OF: Unklare Ursache bei Waldbrand
Hasselroth (ots)
(me) Die Meldung über eine unklare Rauchentwicklung in einem Waldgebiet, unweit der Friedhofstraße in Niedermittlau, erhielt die Rettungsleitstelle Main-Kinzig am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr. Vor Ort konnte die Feuerwehr auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratmetern einige kleinere Brände feststellen. Aufgrund der Anzahl der Herde und der örtlichen Gegebenheiten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer gelegt wurde. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 12 Uhr an. Der verursachte Schaden an der Vegetation wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen melden sich bitte über die Hotline 06181 100-123.
