Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßliche Schussabgabe in die Luft: Vorübergehende Festnahme eines 21-Jährigen

Hanau (ots)

(lei) Die Mitteilung einer Zeugin über eine mutmaßliche Schussabgabe in der Innenstadt hat am Mittwochabend zur vorübergehenden Festnahme eines 21-Jährigen geführt.

Die Frau hatte gegen 20.35 Uhr die Polizei verständigt und angegeben, dass in der Paradiesgasse gerade ein Mann mit einem schwarzen Mercedes angehalten habe. Nachdem er ausgestiegen und kurz am Kofferraum gewesen war, habe er eine augenscheinliche Schusswaffe hervorgeholt, diese in die Luft gerichtet und es sei ein Schussgeräusch wahrnehmbar gewesen. Danach fuhr er mit dem Auto, das HU-Kennzeichen hatte, davon.

Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei den 21-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln und zu Hause vorläufig festnehmen. Zur Feststellung seiner Personalien und einer erkennungsdienstlichen Behandlung musste er kurzzeitig mit auf die Wache. Eine Schusswaffe konnte im Zuge der Durchsuchung des Fahrzeugs und seiner Person nicht aufgefunden werden. Der junge Hanauer selbst machte keine Angaben zu dem geschilderten Vorfall, die Hintergründe sind insofern unklar.

Weitere Zeugen werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Hanau zu melden (06181 100-120).

